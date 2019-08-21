شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يرغب فى إعادة نيمار عن طريق الإعارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادى برشلونة الإسبانى تعتزم التقدم بعرض مكتوب لنادى باريس سان جيرمان الفرنسى، من أجل استعادة النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا.

وسيكون عرض برشلونة باستعارة نيمار مع إمكانية الشراء نهائيا بنهاية الموسم، دون وجود صفقات تبادلية للاعبين، كما كان يخطط النادى الكتالونى من قبل للظفر بخدمات لاعبه السابق.

ونقلت إذاعة «RAC1» عن مصادر من داخل المفاوضات أن مسؤولى البرسا يرغبون فى اتباع نفس السياسة التى انتهجوها فى صفقة انتقال البرازيلى فيليبى كوتينيو لبايرن ميونخ الألمانى، وهى المفاوضات التى كللت بالنجاح فى نهاية الأمر.

وأشارت المصادر إلى أنهم يشعرون بـ«ثقة أكبر فى إمكانية نجاح المفاوضات» وإقناع إدارة النادى الباريسى بهذا العرض الجديد.

وذكرت المحطة أن الاجتماع الذى جرى داخل مكاتب النادى شهد حضور عدد من الشخصيات أبرزها رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، ومدير عام النادى أوسكار جارو، والمدير الرياضى إيريك أبيدال.

وتطرق مسؤولو النادى الكتالونى خلال الاجتماع ليس فقط للقيمة المادية التى ستدفع خلال الإعارة، ولكن أيضا القيمة الإجمالية عند تفعيل بند الشراء النهائى، كما حدث مع كوتينيو الذى بلغت قيمة إعارته 8.5 مليون يورو، مع دفع مبلغ آخر فى حالة تفعيل بند الشراء نهائيًا بنهاية الموسم.

وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن بطل إسبانيا لم يصرف النظر عن استقدام لاعبه السابق، وسيقدم عرضًا جديدًا للنادى الباريسى، على الرغم من تباعد وجهات النظر بين الطرفين بشأن صفقة محتملة لانتقال المهاجم البرازيلى للبلوجرانا.

وأشارت صحيفة «لو باريزيان» إلى أن البرسا سيقدم عرضا جديدا لنادى العاصمة الفرنسية للحصول على خدمات نجم «السيليساو»، لكنها أقرت بصعوبة التكهن بمحتوى المقترح بعدما أعلن برشلونة عن إعارة لاعبه فيليبى كوتينيو لبايرن ميونخ، لا سيما وأن لاعب الوسط البرازيلى كان أحد الأركان الرئيسية لصفقة محتملة بين الناديين.

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وكانت تقارير فرنسية أيضا قد ذكرت فى وقت سابق أن الـ«بى إس جى» قبِل مقترح برشلونة ببيعه نيمار مقابل إدراج لاعب آخر من الفريق الكتالونى فى الصفقة، لكنه اشترط الحصول على مبلغ 100 مليون يورو بالإضافة إلى لاعبين اثنين بينهما كوتينيو أو الفرنسى عثمان ديمبيلى. وفى حين أصبح كوتينيو خارج الحسبة عقب الإعلان عن إعارته للنادى البافارى، لا يريد ديمبيلى بدوره الرحيل عن برشلونة.

وعلى أى حال، اعتبرت «لو باريزيان» أن الاهتمام الكتالونى للتوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان ليس جديا، لكنه يتظاهر بذلك لإرضاء نجمه الأرجنتينى ليونيل ميسى، الذى يضغط كثيرًا من أجل عودة نيمار لقلعة «الكامب نو» التى رحل عنها قبل موسمين للذهاب إلى العاصمة الفرنسية، بحسب الصحيفة.

فيما نشرت الوكالة الألمانية، تقريرا حول ضغط نيمار من أجل الانتقال إلى برشلونة فى فترة الانتقالات الصيفية، لكن يبدو خيار البقاء مع باريس سان جيرمان الأفضل حاليًا للنجم البرازيلى، وتشير أغلب المعطيات أن صانع الألعاب البرازيلى فى طريقه إلى البارسا، لكن هناك 3 أسباب قد تدفع نيمار إلى العدول عن قراره بالرحيل، على النحو التالى:

لا يزال نيمار دا سيلفا صاحب أعلى صفقة فى عالم الساحرة المستديرة (222 مليون يورو)، ورغم أن النجم البرازيلى دخل عامه الثالث مع سان جيرمان، بيد أنه لم يُبرر بعد هذا المبلغ الكبير، الذى دفعه فريق العاصمة الباريسية من أجله.

وفشل النجم البرازيلى فى قيادة باريس سان جيرمان إلى التتويج بمسابقة دورى أبطال أوروبا، واكتفى بالفوز بالبطولات المحلية، وهو ما يُعد نقطة سوداء فى مسيرة نيمار الكروية.

وبمواصلة مسيرته مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، سيحصل نيمار على فرصة جديدة لإثبات أحقيته كاملة فى الأموال التى دفعت فيه، ومساعدة باريس سان جيرمان على رفع الكأس ذات الأذنين.

كان من بين أبرز أسباب رحيل نيمار عن برشلونة، الهروب من ظل نجم الفريق الأول ليونيل ميسى، فقد أدرك النجم البرازيلى أن تحقيق حلمه فى الفوز بالكرة الذهبية أمر شبه مستحيل، ما دام النجم الأرجنتينى يحمل قميص النادى الكتالونى.

وفى حالة إصرار نيمار على العودة إلى برشلونة، فإنه سيبقى مجددًا فى ظل ليونيل ميسى، الذى لا يزال يرغب فى الفوز بكل الألقاب الجماعية والفردية الممكنة مع البلوجرانا.

ويجد برشلونة صعوبة كبيرة فى تمويل صفقة نيمار، إذ أنفق النادى الكتالونى أموالا كبيرة على عدة صفقات مميزة فى فترة الانتقالات الصيفية، ولا ينوى باريس سان جيرمان تسهيل عودة النجم البرازيلى إلى ناديه السابق، خاصة وأن العلاقة بين فريق العاصمة الفرنسية والبلوجرانا متوترة مند مدة ليست بالقصيرة. كما أن برشلونة ليس فى حاجة إلى خدمات نيمار، خاصة وأن النادى الكتالونى دعّم صفوفه بالنجم الفرنسى أنطوان جريزمان، ويمتلك أيضًا عثمان ديمبلى، الذى لم يُظهر بعد كل ما فى جعبته على المستطيل الأخضر، لذلك، يُعد بقاء نيمار مع باريس سان جيرمان هذا الموسم أفضل خيار أمامه، إذ إن النجم البرازيلى هو الخاسر الأكبر من وضعه الحالى.