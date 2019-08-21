شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا يرفض الراحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) رفض مدرب الاتحاد سييرا منح اللاعبين راحة بعد الفوز على العهد اللبناني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور 32 من كأس محمد السادس للأندية العربية. رفض مدرب الاتحاد سييرا منح اللاعبين راحة بعد الفوز على العهد اللبناني بثلاثية نظيفة في ذهاب دور 32 من كأس محمد السادس للأندية العربية. وسيبدأ سييرا في تجهيز فريقه لأولى مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمام الرائد في جدة يوم الجمعة القادم، اعتباراً من تدريب اليوم، حيث سيخضع اللاعبون الذين خاضوا المواجهة العربية لتدريبات استرجاعية، فيما سيؤدي الآخرون تدريبات متنوعة بهدف تحديد القائمة الأساسية التي سيعتمدها في لقاء الرائد.



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