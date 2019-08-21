شكرا لقرائتكم كما انفرد الخليج 365 .. الجناينى رئيسًا لاتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكيدًا لانفراد الخليج 365، اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.

كان الخليج 365 انفرد قبل أسبوعين وتحديدا يوم 6 أغسطس بتكليف عمرو الجناينى رئيسًا للجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة

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من جانبه، أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تولي رئاسة اللجنة أمر صعب و ليس بالسهل و أنه يقبل بالتحدي وقادر مع زملائه باللجنة على تقديم الأفضل للعبة و كرة القدم فى مصر خلال الفترة المقبلة.

تابع عمرو الجنايني فى تصريحات خاصة أن هدف اللجنة هو إصلاح الكرة المصرية التى تسعد الشعب المصري ، و الدليل حالة الفرح والسعادة التى عشناها فى الفوز ببطولات 2006 و 2008 و 2010 ،و أيضا البطولات التى يحققها الأهلي و الزمالك أفريقيا و فرحة التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا .