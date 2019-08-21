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تعرف على السيرة الذاتية لـ عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة الجديد...

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جدة - عمرو شويل اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أختيار  اللجنة الخماسية  التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا  برئاسة عمرو الجناينى حتى 31 يوليو 2020 .

 

من هو رئيس اتحاد الكرة الجديد ؟

 

  ــ  عمرو الجناينى

 

ــ مواليد 25 أكتوبر عام 1964  (( 55 عاما ))

 

ــ عضو مجلس إدارة بنادى الزمالك سابقا فى الفترة من 2006 إلى 2013

 

   ــ عضو مجلس إدارة صندوق دعم

 

ــ الرئيس التنفيذى لأحد البنوك الكبرى

 

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ــ متزوج

 

ــ لديه ثلاثة ابناء  وهم  إنجى ويوسف وفرح

 

وضمت اللجنة الخماسية التى ستدير اتحاد الكرة كلاً من :

 

 عمرو الجنايني " رئيس اللجنة الخماسية"

 

 جمال محمد على  " نائب رئيس اللجنة"

 

محمد فضل " عضو"

 

أحمد عبدالله  " عضو"

 

سحر عبد الحق " عضو"

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