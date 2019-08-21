شكرا لقرائتكم تعرف على السيرة الذاتية لـ عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أختيار اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا برئاسة عمرو الجناينى حتى 31 يوليو 2020 . من هو رئيس اتحاد الكرة الجديد ؟ ــ عمرو الجناينى ــ مواليد 25 أكتوبر عام 1964 (( 55 عاما )) ــ عضو مجلس إدارة بنادى الزمالك سابقا فى الفترة من 2006 إلى 2013 ــ عضو مجلس إدارة صندوق دعم الرياضة ــ الرئيس التنفيذى لأحد البنوك الكبرى Advertisements ــ متزوج ــ لديه ثلاثة ابناء وهم إنجى ويوسف وفرح وضمت اللجنة الخماسية التى ستدير اتحاد الكرة كلاً من : عمرو الجنايني " رئيس اللجنة الخماسية" جمال محمد على " نائب رئيس اللجنة" محمد فضل " عضو" أحمد عبدالله " عضو" سحر عبد الحق " عضو"

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