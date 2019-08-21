فوزان صعبان لشباب بلوزداد وشبيبة القبائل في الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في تحقيق الأهم بفوزهما على الصاعدين الجديدين نجم مقرة واتحاد بسكرة 2-1، و3-2، مساء أمس الأول في الجولة الثانية من مسابقة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

كان شباب بلوزداد في طريقه لتحقيق فوز عريض على ضيفه نجم مقرة، عندما تقدم له زكريا خالي في الدقيقة الثانية من المباراة، ثم ضاعف حمزة بلحول النتيجة في الدقيقة 31. لكن شعيب كداد سجل بالخطأ هدف مقرة الوحيد في الدقيقة 64.

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من جهته، عانى شبيبة القبائل وصيف الدوري الموسم الماضي الأمرّين قبل أن يفوز على ضيفه اتحاد بسكرة 3-2.

وفي مباراة أخرى، تعادل شباب قسنطينة مع ضيفه اتحاد الجزائر حامل اللقب من دون أهداف.

وقلب مولودية الجزائر تأخره بهدف أمام ضيفه أتلتيك بارادو إلى فوز 2 -1، والفوز هو الأول لمولودية الجزائر الذي تعادل في الجولة الأولى أمام ضيفه اتحاد بسكرة 1 -1، بينما خسر أتلتيك بارادو للمرة الثانية على التوالي بعد هزيمته بهدف دون رد أمام اتحاد بسكرة في الجولة الماضية.