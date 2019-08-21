شكرا لقرائتكم خبر عن إستوديانتس يفوز بثلاثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق استوديانتس لابلاتا انتصاراً مقنعاً وتغلب على ضيفه إنديبندينتي 3 - صفر مساء أمس الأول في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز كولون على خيمناسيا لابلاتا 2 -1.
ورفع استوديانتس لابلاتا رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع بينما تجمد رصيد إنديبندينتي عند ثلاث نقاط.
وجاءت الأهداف الثلاثة لاستوديانتس في الشوط الثاني للمباراة وسجلها أنخيل جونزاليس ودييجو جارسيا وإينزو كالينسكي.
وحقق كولون انتصاره الأول في الموسم بعد هزيمتين متتاليتين وتغلب على خيمناسيا لابلاتا 2 - 1، لتكون الهزيمة الثانية للفريق مقابل تعادل واحد.
ويدين كولون بفضل كبير في الفوز للاعبه ويلسون موريلو الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 40 و90، بينما كان الهدف الوحيد لخيمناسيا من نصيب بابلو فيلاسكيز وسجله في الدقيقة 54.
كانت هذه تفاصيل خبر إستوديانتس يفوز بثلاثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.