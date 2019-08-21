إستوديانتس يفوز بثلاثية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق استوديانتس لابلاتا انتصاراً مقنعاً وتغلب على ضيفه إنديبندينتي 3 - صفر مساء أمس الأول في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز كولون على خيمناسيا لابلاتا 2 -1.

ورفع استوديانتس لابلاتا رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع بينما تجمد رصيد إنديبندينتي عند ثلاث نقاط.

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وجاءت الأهداف الثلاثة لاستوديانتس في الشوط الثاني للمباراة وسجلها أنخيل جونزاليس ودييجو جارسيا وإينزو كالينسكي.

وحقق كولون انتصاره الأول في الموسم بعد هزيمتين متتاليتين وتغلب على خيمناسيا لابلاتا 2 - 1، لتكون الهزيمة الثانية للفريق مقابل تعادل واحد.

ويدين كولون بفضل كبير في الفوز للاعبه ويلسون موريلو الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 40 و90، بينما كان الهدف الوحيد لخيمناسيا من نصيب بابلو فيلاسكيز وسجله في الدقيقة 54.