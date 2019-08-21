الإصابة تبعد ديمبلي عن برشلونة 5 أسابيع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى برشلونة الإسباني ضربة قاسية بعد ساعات معدودة على إعلانه إعارة لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو لبايرن ميونيخ الألماني، وذلك بإصابة جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي الذي سيغيب عن الملاعب خمسة أسابيع بحسب ما أعلن النادي الكتالوني أمس الأول.

وقال برشلونة الذي استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الإسباني بخسارته الجمعة أمام أتلتيك بلباو صفر-1، إن: الفحوص الطبية التي أجريت لعثمان ديمبلي، كشفت عن شد في العضلة ذات الرأسين للفخذ اليسرى، من المتوقع أن يغيب الفرنسي نتيجة ذلك قرابة خمسة أسابيع.

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وأصيب ديمبلي خلال مباراة الجمعة في الباسك ولن يعود إلى فريقه قبل نهاية سبتمبر المقبل، ما سيحرمه أيضاً من المشاركة مع المنتخب الفرنسي في مباراتيه المقررتين الشهر المقبل ضد ألبانيا وأندورا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020.

وسبق للفرنسي أن عانى الإصابة ذاتها في مايو الماضي، وانضم إلى لائحة المصابين في النادي الكتالوني، بينهم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز الذي أصيب الجمعة في ربلة ساقه اليسرى وسيبتعد عن الملاعب لخمسة أسابيع.

كما يفتقد برشلونة نجمه المطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أصيب في ربلة ساقه خلال حصته التمرينية الأولى بعد العودة من العطلة الصيفية في 5 أغسطس الحالي وابتعد عنه من حينها.