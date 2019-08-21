استقبال حافل للسبّاحة سارة الأجنف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظيت سباحة نادي الوصل سارة الأجنف باستقبال حافل عند وصولها إلى دبي قادمة من كوريا الجنوبية، بعد حصولها على أربع ميداليات ذهبية وبرونزية في منافسات بطولة العالم للسباحة التي جرت هناك، وكان في استقبال السبّاحة، وفد وصلاوي بقيادة عبد الواحد محمود وخليفة إبراهيم.

وكانت سارة الأجنف لفتت الأنظار في البطولة بعد أن قدمت مستويات مميزة نالت بها استحسان ورضا الجماهير التي حضرت البطولة، وستستعد سارة الأجنف للمشاركة في البطولات المقبلة بهدف المنافسة للحصول على الميداليات الملونة.