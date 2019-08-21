شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل للسبّاحة سارة الأجنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظيت سباحة نادي الوصل سارة الأجنف باستقبال حافل عند وصولها إلى دبي قادمة من كوريا الجنوبية، بعد حصولها على أربع ميداليات ذهبية وبرونزية في منافسات بطولة العالم للسباحة التي جرت هناك، وكان في استقبال السبّاحة، وفد وصلاوي بقيادة عبد الواحد محمود وخليفة إبراهيم.
وكانت سارة الأجنف لفتت الأنظار في البطولة بعد أن قدمت مستويات مميزة نالت بها استحسان ورضا الجماهير التي حضرت البطولة، وستستعد سارة الأجنف للمشاركة في البطولات المقبلة بهدف المنافسة للحصول على الميداليات الملونة.
كانت هذه تفاصيل خبر استقبال حافل للسبّاحة سارة الأجنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.