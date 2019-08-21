شكرا لقرائتكم خبر عن خوري: «العميد» سينافس على كل البطولات وفريقنا مميز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد أحمد خوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، أنه متفائل بمستوى العميد خلال الموسم المقبل من دوري الخليج العربي، مؤكداً أن الفريق حالياً مميز بما يضم من لاعبين وسيعمل من أجل المنافسة على البطولات الثلاث التي يشارك فيها الدوري وكأس الخليج العربي والبطولة الأغلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وأشار خوري إلى أن نادي النصر طوى صفحة الموسم الماضي وبدأ الإعداد جيداً للموسم الجديد، وعمل على العديد من التغييرات الجذرية في الفريق من خلال شركة كرة القدم التي بذلت كل ما في وسعها حتى يعود الفريق إلى سابق عهده في تحقيق البطولات والإنجازات والوصول إلى أعلى منصات التتويج.

قال أحمد خوري : التغيرات التي حدثت في شركة كرة القدم خلال الموسم الماضي وتعيين عبد الرحمن أبو الشوارب رئيساً لشركة الكرة جاءت في وقت صعب وحرج للغاية للنادي، وكان النادي وقّع عقوداً مع اللاعبين المتواجدين، وكذلك مع المدربين أيضاً، ولكن في النهاية كانت توجيهات رئيس النادي حاسمة من أجل إخراج العميد من كبوته.

وأوضح خوري أن التغييرات الأخيرة التي حدثت في الفريق قبل نهاية الموسم الماضي جاءت قبل فوات الأوان وكانت في وقت ضيق حيث كان الفريق يمر بأصعب فتراته، وفقد وقتها المنافسة على كافة البطولات.

وأشار خوري إلى أن التغييرات التي حدثت في شركة الكرة خاصة من جانب استقطاب اللاعبين كانت بحاجة إلى إمكانات مالية كبيرة، وكانت الرؤية الثاقبة لرئيس النادي سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، لها الدور في تحقيق كافة المطلوب من أجل عودة العميد إلى سابق عهده.

وكشف خوري عن أن فريق الكرة بنادي النصر وللمرة الأولى يقيم معسكره الخارجي وهو كامل العديد دون أي إصابات أوغيابات وقال: كان ذلك أمراً إيجابياً للغاية من أجل التعرف على إمكانات اللاعبين وعمل انسجام فيما بينهم في ظل التغيرات الكبيرة التي حدثت للفريق ووصلت لأكثر من 10 لاعبين، مباراة الفريق المقبلة في كأس الخليج العربي أمام اتحاد كلباء ستكون أول اختبار رسمي وحقيقي للفريق في الموسم الجديد.

عمل مميز

كشف أحمد خوري أن نادي النصر يواصل عمله من أجل الاستعداد للموازنة الصفرية وهي التي تنتهي في الدعم من قبل حكومة دبي لأندية الإمارة والتي ستكون في عام 2023، وقال إن استثمارات النادي فاقت 700 مليون درهم.

وأكد خوري أن الألعاب الأخرى بجميع الأندية وليس في نادي النصر تكون مظلومة دائماً في حالة عدم تفوق فريق كرة القدم.

وأشار خوري إلى أن نادي النصر من أكبر الأندية الداعمة للألعاب الأخرى؛ حيث يوجد لديه 12 لعبة غير كرة القدم، حققت الموسم الماضي 55 لقب.

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وقال: توجيهات رئيس النادي كانت واضحة من أجل دعم الألعاب الرياضية الأخرى، وعدم غلق الباب أمام من يرغب في المشاركة، عملنا على استحداث ألعاب للنادي، ورفضنا إلغاء أي ألعاب وهذا توجه النادي من أجل دعم أبنائه.

ولفت خوري إلى ميزانية كرة القدم تأخذ ما يقارب من 80% من ميزانية النادي ما يكون له التأثير على الألعاب الأخرى مشيداً في الوقت نفسه بعدم وجود أي مديونات على النادي.

ضغوط كبيرة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر أن النادي مر بضغوط كبيرة خلال الفترة الماضية وعمل الجميع على الخروج منها من خلال الاستعداد الجيد، سواء من ناحية التعاقدات وتم تصحيح كافة الأوضاع خلال الفترة الماضية، موضحاً أن الشارع الرياضي يطالب بتحقيق الدوري وهذا حق مشروع يعمل النادي من أجله.

وعن تواجد عدد كبير من لاعبي نادي النصر مع المنتخب قال: التواجد مع المنتخب دافع لكل فريق ومن ناحية اللاعبين المواطنين، فنادي النصر يتمتع بكمٍّ من اللاعبين المواطنين، والمشكلة ليست منهم، بل كانت من اللاعبين الأجانب، حيث لم نوفق في استقطابهم خلال السنوات الماضية، لكنّ اللاعبين المواطنين كانوا أفضل في كثير من المراحل. وعن زيادة عدد أجانب الدوري من خلال التعاقدات التي تمت مع بعض اللاعبين وتسجيلهم في فئة المقيمين قال: الأمر مرهق من الناحية المالية، المصاريف زادت

وجود 7 لاعبين أجانب في الملعب يُحدث فرقاً، لكن السؤال هل يستفيد المنتخب منهم؟ خاصة وأن لدينا عقماً هجومياً في المنتخب، لأنه لم يظهر سوى علي مبخوت وأحمد خليل.

وقال أحمد خوري إن استاد آل مكتوم بحلّته الجديدة سيكون له الدور في استقطاب المزيد من البطولات والمباريات مع الفرق العالمية لافتاً إلى أن هناك مشاورات من أجل عرض بعض المقترحات على رئيس النادي لإقامة بطولات دولية خلال الفترة المقبلة مع الفرق العالمية.

وأكد خوري أن فوز الشارقة بلقب الدوري الموسم الماضي كان مستحقاً، وسيعمل على تغيير الخريطة في الدوري، كما أنه أعطى حماسة ودفعة كبيرة لجميع الفرق، مشيداً بالجهد الإداري والفني في الفريق وكذلك دعم الجماهير.

وأضاف: اللاعبون الأجانب كان لهم دور كبير في فريق الشارقة وهذا ما أكدنا عليه، حينما أصيب اللاعب الأوزبكي شوكورف خسر الفريق مباراته الوحيدة في الدوري.

رحيل إلياسي

تحدث أحمد خوري عن الاستغناء عن اللاعب أحمد إلياسي وعدم إعلان النادي أو توجيه الشكر له: قال هو لاعب قدم الكثير لنادي النصر وكذلك لمنتخب الإمارات وكان يشغل أصعب المراكز، ولكن اليوم العمر له دور والأداء في الملعب له دور وتوجه الجهاز الفني له دور، وقد أعطى اللاعب الكثير لنادي النصر، تصريحه الأخير عن النادي، يؤكد مدى إخلاصه ويجعلنا نرفع له القبعة على طريقة تعامله الحضارية مع النادي. وكشف أحمد خوري عن أن الإدارة القانونية بالنادي تعمل على إنهاء كافة الإشكاليات المتعلقة باللاعبين المتواجدين على ذمة النادي وتم الاستغناء عنهم، والأمر متعلق بالمدرب براندلي، واللاعب يوهان كاباي.