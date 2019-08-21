شكرا لقرائتكم خبر عن روني يتشاجر مع الحكم الرابع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فقد النجم الإنجليزي واين روني أعصابه في مباراة خسارة فريقه دي سي يونايتد أمام فانكوفر وايتكابس (صفر-1) في منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين. وتشاجر روني مع الحكم الرابع لحظة خروجه من الملعب بعد استبداله وصرخ في وجهه: «كل مباراة لعينة أنت تفعل هذا، كل مباراة لعينة». ويبدو أن مهاجم مانشستر يونايتد السابق متلهف لإنهاء تجربته في الولايات المتحدة والعودة لإنجلترا، لكن عليه التحكم في نوبات غضبه حتى يناير المقبل موعد لحاقه بنادي ديربي كاونتي مدرباً ولاعباً بعقد لمدة عامين وبواقع 100 ألف استرليني أسبوعياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روني يتشاجر مع الحكم الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.