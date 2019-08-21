بني ياس يتعاقد مع عيسى العتيبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقدت شركة بني ياس لكرة القدم مع عيسى العتيبة قادماً من نادي الجزيرة لينضم إلى صفوف السماوي الذي يستعد حالياً لتدشين الموسم الجديد عندما يواجه الشارقة يوم غد في كأس الخليج العربي.

جرى الإعلان عن التعاقد أمس في مقر النادي بالشامخة بحضور سهيل العامري رئيس شركة الألعاب الرياضية بالنادي، وعبد الله الغيلاني عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم وصالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة الكرة ومشرف الفريق الأول وفواز عوانة لاعب السماوي. ولم يكشف النادي عن تفاصيل العقد مع الوافد الجديد.

ويتميز العتيبة «21 عاماً» الذي ارتدى شعار اتحاد كلباء بصفة الإعارة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، ومنذ فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وشارك مع منتخبات المراحل السنية الوطنية، بإجادته اللعب في مركز الظهير الأيسر بجانب مهامه الأساسية في منتصف الملعب، وسيشكل الإضافة المرجوة للفريق بوصفه من الوجوه الواعدة التي ينتظرها مستقبل باهر. واتسمت معظم صفقات بني ياس خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي بالطابع الشبابي، وأبرزها كان بالتعاقد مع سالم البلوشي من الوحدة. ومن جانبه أعرب العتيبة عن سعادته بالانضمام لنادي بني ياس الذي يطمح في ظل خطته الحالية لمنح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة.

وقال: «أتعهد بأن أقدم أفضل ما لدي خلال الفترة المقبلة لتحقيق أهداف النادي على شتى ومختلف الصعد، يسعدني التواجد في بني ياس الذي يؤمن جيداً بأهمية منح الشباب فرصة المشاركة ضمن التشكيلة الأساسية، ولم أتردد لحظة واحدة في قبول عرض السماوي».