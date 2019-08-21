شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يتفق مع مانشستر على ضم سانشيز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت تقارير صحفية، أن نادي إنتر ميلان توصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، لضم صانع اللعب التشيلي اليكسيس سانشيز. ووفقاً لصحيفة «ذي صن» البريطانية، فإن إنتر ميلان يرغب في استعارة سانشيز قبل أن يتعاقد معه بشكل نهائي بعد نهاية إعارته. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن سانشيز لاعب اودينيزي السابق، سيتجه إلى إيطاليا غداً الثلاثاء، قبل الانضمام إلى إنتر ميلان.

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