الظفرة يجدد عقد باوزير حتى 2024

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة الظفرة لكرة القدم أمس الأول، عن تجديد عقد لاعب الوسط خالد باوزير حتى 2024 لتغلق الباب أمام الأنباء التي تداولت في الفترة الماضية عن رغبة العديد من الأندية في الاستفادة من خدمات اللاعب.

يعد باوزير «24 عاماً» من أهم الركائز الأساسية في الظفرة، وشارك ضمن التشكيلة الأساسية بصورة شبه مستمرة خلال الموسم الماضي، وبدأ باوزير مسيرته الكروية في أكاديمية نادي الوحدة التي شهدت بزوغ نجمه كإحدى المواهب الواعدة، وهو ما أسهم بتصعيده في سن مبكرة إلى الفريق الأول وقدم مستويات جيدة، قبل أن يعيره أصحاب السعادة في 2017 إلى الوصل، ثم انتقل في صيف 2018 لمحطته الحالية في الظفرة.

ويسهم تجديد عقد باوزير في المحافظة على الوجوه المميزة من اللاعبين المواطنين، ويأتي في إطار خطة شركة الكرة الهادفة للتجديد مع العناصر الأساسية لضمان ظهور الفريق بصورة مميزة خلال منافسات الموسم الجديد.

ومن جانب آخر يواصل الظفرة تدريباته اليومية في أبوظبي، استعداداً لمواجهة اتحاد كلباء في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي والتي تعتبر المباراة الأولى للفريق في الموسم الجديد، حيث لن يخوض مباريات في الجولة الافتتاحية من البطولة التي تقام خلال الأيام المقبلة وسيكون من بين الفرق التي تحصل على راحة في تلك الجولة، ويتواجد الظفرة في الكأس ضمن المجموعة الأولى رفقة فرق العين، الجزيرة، النصر، كلباء، شباب الأهلي، خورفكان.