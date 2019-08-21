منتخب الشباب يتطلع للمنافسة على لقب بطولة غرب آسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت بعثة منتخب الإمارات للشباب إلى العاصمة الأردنية، عمّان، أمس، قبل التوجه إلى فلسطين؛ للمشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، وكان في استقبالها في المطار ممثلو اتحاد غرب آسيا لكرة القدم إلى جانب مسؤولي اللجنة المنظمة للبطولة.

وأكد محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، حرص الاتحاد على تواجد ومشاركة منتخباتنا العمرية في البطولات الرسمية والودية؛ بهدف إكساب لاعبينا المزيد من الخبرة والاحتكاك مع منتخبات وفرق مختلفة، مشيراً إلى أن مشاركة منتخب الشباب مواليد 2001 في بطولة غرب آسيا التي ستقام في فلسطين في الفترة من 22 إلى 30 أغسطس/‏آب الجاري بمشاركة ستة منتخبات؛ هي: فلسطين، الإمارات، البحرين، الأردن، قطر والعراق تُعد فرصة مثالية للمنتخب نحو التحضير للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً التي ستقام في نوفمبر/‏تشرين الثاني المقبل.

وحضر الأمين العام لاتحاد الكرة الحصة التدريبية الأخيرة للمنتخب قبل السفر ، والتقى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، ونقل لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً لهم التوفيق في البطولة،وأشاد بالدور الذي لعبه الجهاز الفني والإداري في تهيئة اللاعبين للبطولة؛ من خلال المعسكر الذي أقيم في سلوفينيا الذي خاض خلاله المنتخب عدداً من المباريات الودية مع منتخبات وفرق أوروبية.

وتسحب قرعة البطولة اليوم؛ حيث سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين؛ بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، فيما يلعب صاحبا المركز الثالث مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.