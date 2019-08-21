نبيل المزروعي: مواهب رياضية مميزة في المنطقة الشرقية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح نبيل أحمد المزروعي لاعب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم أن المنطقة الشرقية تضم لاعبين مميزين في كل الرياضات، مشيراً إلى أن المنطقة تزخر بالمواهب الرياضية وتحتاج فقط للرعاية والاهتمام حتى تصل إلى المستوى المنشود.

وقال: المواهب الرياضية التي تتمتع بها الدولة من سكان المنطقة الشرقية كفيلة بإعادة الكثير من الرياضات الفردية إلى الواجهة بعد أن شهدت في فترات سابقة تراجعاً ملحوظاً.

ودعا نبيل المزورعي الاتحادات الرياضية خاصة اتحادات الألعاب الفردية إلى الاستفادة من هذه المواهب خاصة في ظل الامكانات المتوفرة واستثمار الدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة مؤكداً أن البنى التحتية المتطورة كفيلة بالمساعدة في تحقيق هذه التطلعات.

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وقال إن المواهب الرياضية في كل من خورفكان وكلباء تحظى بدعم ورعاية الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء.

وقال نبيل المزروعي إنه من خلال شركته الخاصة كونكورد للفعاليات الرياضية يتطلع إلى تفعيل السياحة الرياضية في مدينة كلباء من خلال تنظيم دورات وبطولات رياضية وسيتم بحث ذلك مع مجلس الشارقة الرياضي، مبيناً أن الهدف من ذلك تسليط الضوء على اللاعبين واكتشاف المواهب القادرة على خدمة الرياضة الإماراتية.

وتقدم نبيل المزورعي بالشكر إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والأمين العام عيسى هلال الحزامي للدور الفاعل في التشجيع على ممارسة الرياضة ودعم تطورها بين كافة شرائح المجتمع وقال المزروعي إنه يعمل حالياً على إعداد برنامج رياضي سيتم الكشف عنه قريباً بعد اعتماده رسمياً من الجهات المختصة.