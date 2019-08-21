شكرا لقرائتكم خبر عن رجيكامب: مباراة جيدة والإياب سيكون أصعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الروماني لورينت رجيكامب، أن فريقه قدم مباراة مميزة، وحقق الفوز بهدفين نظيفين، لكنه في الوقت نفسه أكد أن جولة الإياب لن تكون سهلة. وقال: فوز جيد، لكن بعد 20 دقيقة لعب كان من المفترض أن تكون النتيجة 4- صفر، وعندما لا تسجل يسجل عليك. وأضاف: انتهينا من شوط، وتبقّى شوط سيكون صعباً في السودان مع وجود جماهير كبيرة، ليس لدينا وقت للتحضير، سنخوض مباراتين وديتين قبل أن نواجه حتا يوم 26 أغسطس/ آب في الكأس.
من جانبه أكد التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق الهلال، أن الفريق قادر على العودة في مباراة الإياب في أم درمان عندما يتلقى الفريقان يوم 30 أغسطس/ آب.
وأضاف: درجة الحرارة العالية لم تشكل عائقاً لأننا متعودون عليها، لكن الرطوبة العالية أثرت كثيراً في اللاعبين وفي مردودهم الفني في المباراة.
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