المبارزة تستعد للموسم الجديد بمعسكر داخلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم اتحاد الإمارات للمبارزة معسكر إعداد داخلياً بمشاركة نخبة من أبرز أبطال المنتخب الإيطالي اعتباراً من الخميس المقبل في صالة أسماء بنت النعمان بدبي.

ويضم المعسكر خمسة لاعبين من أساطير المنتخب الوطني الإيطالي أصحاب الإنجازات العالمية وهم اليساندرو استيللا بطل العالم في الفلوريه «فرق» عام 2019، وتوماسو ماريني الحاصل على بطولة العالم مرتين في سلاح الفلوريه، وفي سلاح الايبيه يشارك اللاعبان ديفيد دي فيروللي الحاصل على ذهبية الأوليمبياد للشباب في الأرجنتين، وجيان باولو بوزاتشينو الحاصل على ذهبية كأس العالم في سلاح الإيبيه 2019، إضافة إلى المدرب العالمي استيفانوا باريرا الخبير في الأسلحة الثلاثة «الايبيه والفلوريه والسابر» وصاحب الميدالية البرونزية في بطولة العالم للفلوريه عام 2006 والميدالية الذهبية للفرق في أولمبياد بكين في اليابان عام 2008.

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ويشرف على المعسكر كل من المدربين شريف محمود مدرب المنتخب الوطني لسلاح الايبيه، وأسامة عادل مدرب منتخب سلاح الفلوريه.

ويستفيد من المعسكر 30 لاعباً ولاعبة أعضاء منتخباتنا الوطنية لفئة العمومي والشباب والناشئين وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة أن مجلس إدارة الاتحاد رحب بإقامة المعسكر كتجربة جديدة باعتباره أول المعسكرات الداخلية الدولية، ويهدف من خلالها إلى الارتقاء بمستوى منتخباتنا الوطنية وذلك من خلال الاستفادة من مشاركة اللاعبين الإيطاليين أبطال العالم في اللعبة، والجميع يعرف النتائج والألقاب التي حققوها في البطولات العالمية على مدار السنوات ال10 الأخيرة منذ أولمبياد 2008، الأمر الذي جعلها من أقوى المدارس.

وقال: المعسكر يأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون المبرم بين اتحاد المبارزة الإماراتي والاتحاد الإيطالي للمبارزة، لتبادل الخبرات وهو من الاتحادات التي نحتفظ بعلاقات متميزة معها في جميع المجالات، وستكون الاستفادة كبيرة من هذه المعسكرات لرفع مستويات لاعبينا ولاعباتنا خاصة وأن لدينا العديد من اللاعبين صغار السن الذين نستهدف صقل مهاراتهم وإعدادهم ليكونوا أبطالاً للعبة لتمثيل الدولة في البطولات والفعاليات الدولية التي سيستهلها منتخبنا بالمشاركة في بطولة «السيركت الآسيوي» بالكويت الشهر المقبل.