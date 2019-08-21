زوما: عودتي لتشكيلة تشيلسي مكافأة 3 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعتقد كورت زوما مدافع تشيلسي، أن العودة إلى التشكيلة الأساسية لناديه تمثل تتويجاً لثلاث سنوات من المعاناة، تعرض خلالها لإصابة خطيرة وذهب إلى ناديين على سبيل الإعارة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض زوما لإصابة خطيرة في الركبة في 2016، وغاب عن الملاعب تسعة أشهر، وانضم إلى ستوك سيتي وإيفرتون في آخر موسمين قبل أن يعتمد عليه فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الجديد في التشكيلة الأساسية.

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وقال زوما: إنها رحلة طويلة جداً جداً، لا أريد الحديث عن ذلك الآن لأن هذا بات من الماضي، لكنني قاتلت بقوة كبيرة، الناس لا تعرف والناس لا ترى، لكنني كنت في الظل وكنت أعمل بجدية من أجل العودة لأنني تعرضت لإصابة سيئة جداً، كنت بعيداً لمدة عام واحد (عن الفريق الأول) لكن الناس تنسى ذلك. كنت أثق دائماً في نفسي. عائلتي كانت تدعمني باستمرار والآن عدت. أنا سعيد جداً باللعب هنا وأريد مواصلة ذلك.

وشارك زوما في التشكيلة الأساسية لتشيلسي في أول ثلاث مباريات بالموسم رغم ظهوره بشكل متواضع خلال الهزيمة 4-صفر أمام مانشستر يونايتد في الجولة الافتتاحية.

وقال المدافع الفرنسي البالغ من العمر 24 عاماً: أنا في فريق كبير ويرغب الجميع في المشاركة، المنافسة قوية جداً وهناك الكثير من اللاعبين الموهوبين.