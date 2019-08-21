خالد الحاي: منتخب القوة البدنية يشهد نقلة نوعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد خالد الحاي مشرف مدربي القوة البدنية في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالنجاحات المتتالية التي حققها لاعبو الإمارات في المحافل الدولية، مبيناً أنها تعكس نجاح الخطط البعيدة المدى التي اعتمدتها لجنة القوة البدنية في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية وعملت بها بشكل جيد ومميز.

وقال إن توجيهات ومتابعة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد ونائبه علي عبدالله بن حيدر مهدت لمواصلة النجاح وقال إن فوز اللاعب فيصل الغيص الزعابي بالميدالية الذهبية في بطولة العالم يؤكد النقلة النوعية للعبة على المستوى العالمي إضافة إلى الإنجازات التي حققها اللاعبون عمر الظاهري ومحمد الحميدي ونخبة اللاعبين الشباب في مختلف البطولات.

وأشاد الحاي بالدور الكبير لمدربي القوة البدنية في الدولة مؤكدا ان الإنجازات التي حققها لاعبو القوة البدنية والدورات التدريبية والتأهيلية رفيعة المستوى التي نظمها الاتحاد مهدت إلى رفع الكفاءة الفنية والذهنية للاعبين والمدربين، واعتبر تنظيم الإمارات لبطولة آسيا العام الماضي وفوز ملف استضافة بطولة العالم نوفمبر المقبل يؤكد ان القوة البدنية في الإمارات تشهد نقلة نوعية.