رئيس بلد الوليد يترك منصبه لصالح رونالدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن كارلوس سواريز، رئيس نادي ريال بلد الوليد الإسباني لكرة القدم أمس الأول، تنازله عن منصبه بعد 18 عاماً قضاها على رأس صناعة القرار في هذه المؤسسة العريقة، تاركاً قيادة النادي للمساهم الأكبر فيه، اللاعب البرازيلي السابق رونالدو.

وقال سواريز، الذي أصبح رئيساً شرفياً لبلد الوليد: أشعر بالامتنان لوجودي هنا طوال 18 سنة وثلاثة أشهر وثلاثة أيام، أود أن أعرب عن امتناني لفريق العمل الرائع الذي حظيت به طوال هذا الوقت في الإدارة، إنهم أشخاص جيدون، وهم السبب وراء تقدم النادي إلى الأمام».

وتحدث سواريز أيضاً عن مستقبل النادي قائلاً: أنا مقتنع بأن قرار بيع النادي كان جيداً وصحيحاً، رونالدو يتعلم بسرعة، إنه ذكي، وإن كان هناك شخص يعرف كرة القدم فهو رونالدو، سأقدم يد المساعدة قدر الإمكان، ما زلت موظفاً في ريال بلد الوليد، لقد حانت اللحظة التي يتعين فيها على أحدهم أن يأتي لكي يجعل من هذا النادي شيئاً أكبر والقيام بالعمل على نحو جيد.