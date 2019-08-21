الزمالك يقدم ميشو.. واتحاد الكرة يعلن صعوبة تطبيق ال «فار»

وصف مسؤولو اتحاد الكرة، خطاب النادي الأهلي بشأن التحكيم، بأنه «طبيعي»، عقب خسارة الفريق الأحمر، والخروج من بيراميدز في كأس مصر.

قال مصدر باتحاد الكرة، إن هناك محاولات جادة من جانب لجنة الحكام الجديدة برئاسة سمير عثمان، لتصحيح الأخطاء، وتطوير مستوى الحكام في الفترة المقبلة، وتحديداً قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح أن تطبيق تقنية الفيديو في الموسم الجديد يعتبر أمراً غاية في الصعوبة، لارتفاع التكلفة من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يوجد في مصر سوى 4 حكام يمتلكون رخصة استخدام تقنية الفيديو من جانب الفيفا، وهم: إبراهيم نور الدين وجهاد جريشة وأمين عمر ومحمود البنا، وهو عدد غير كافٍ لتطبيق التقنية في مصر الموسم المقبل.

وأرسلت إدارة النادي الأهلي خطاباً، لاتحاد كرة القدم تؤكد فيه رفضها القاطع للأخطاء التحكيمية، التي كبّدت فريق الأهلي الكثير في بطولة الدوري والكأس هذا الموسم، وأن النادي سبق وأن حذّر في كتابات عديدة لاتحاد الكرة من خطورة استمرار هذه الأخطاء، التي تجاوز نطاق «التقديرية»، وعرض في السابق الحل القاطع لإيقاف هذه الأخطاء بتطبيق تقنية الVAR

في شأن مختلف، قدم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأبيض، في مؤتمر صحفي بمقر القلعة البيضاء، بعد توقيعه لمدة موسم واحد على عقود قيادة الفريق الأبيض بعد الاتفاق على كل تفاصيل العقد، وتشكيل جهازه المعاون، الذي شهد ضم أيمن عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف، حيث حل الأخير بدلاً لطارق السيد نجم الزمالك السابق الذي تم ترشيحه لمنصور من قبل وكيل المدرب، ليكون في الجهاز الفني الجديد للأبيض، ولكن جاء عدم حضوره لجلسة توقيع ميشو في القلعة البيضاء بمثابة اعتذار عن المهمة، وفقاً لرؤية رئيس نادي الزمالك.

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وقال منصور إن قيمة عقد المدرب الجديد تبلغ مليوناً و200 ألف دولار، وكذلك شرط جزائي لمدة شهرين، مشدداً على أن المدرب الصربي حصل على مقدم العقد بعد التوقيع رسمياً.

وأكد منصور أن النادي سيوفر للمدرب كل الإمكانيات، من أجل النجاح في قيادة الفريق الأبيض والمنافسة على جميع البطولات، وشدد منصور خلال المؤتمر الصحفي أن «ميشو» يمتلك خبرات تدريبية كبيرة في القارة الإفريقية، ما جعله على رأس قائمة الترشيحات، وأنه كان يتطلع للتعاقد معه منذ موسمين، ولكنه اعتذر في ذلك التوقيت، قبل أن يتعاقد مع القلعة البيضاء بشكل رسمي، خلال الأسبوع الجاري، لقيادة الفريق في الموسم المقبل، حيث تسلم مهمة قيادة الفريق استعداداً لخوض مباراة ديكاداها الصومالي، التي ستقام يوم السبت المقبل، بعد تأجيلها لمدة 24 ساعة بدلًا من الجمعة، على استاد برج العرب، وسيحضرها 10 آلاف متفرج، ضمن منافسات إياب دور ال64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الأبيض بسباعية دون رد.

هذا وصرفت إدارة الزمالك 100 ألف جنيه، لكل لاعب من لاعبي الفريق، الذين تواجدوا في الموسم الماضي، وتمت الموافقة على رحيلهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك أسوة بلاعبي الفريق المستمرين حالياً مع الأبيض من الموسم المنقضي، حيث تم تأكيد صرف تلك القيمة المالية إلى جميع اللاعبين، بعدما تم صرفها منذ فترة للاعبين المستمرين في القلعة البيضاء، وكان عدد من لاعبي الأبيض قد رحلوا عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مثل، عماد السيد وعمر صلاح ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن وأحمد مدبولي.

على خط آخر، أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، التعاقد مع مهاجم فريق بيراميدز عمرو مرعي لمدة عام على سبيل الإعارة، مع أحقية شراء اللاعب بصفة نهائية بعد نهاية الموسم.

وذكر نادي مصر المقاصة في بيان رسمي أن التعاقد مع عمرو مرعي بناء على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق لدعم خط الهجوم.