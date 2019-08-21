غوارديولا المدرب المفضل لروبن المعتزل

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كشف النجم الهولندي المعتزل آريين روبن ان المدرب المفضل الذي عمل معه في نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا كان الاسباني جوسيب غوارديولا.

أمضى روبن نحو عشر سنوات مع الفريق البافاري قبل اعتزاله في تموز/يوليو الماضي عن 35 عاما، وقد عمل مع خمسة مدربين هم مواطنه لويس فان خال، يوب هاينكيس على فترتين، الإيطالي كارلو أنشيلوتي والكرواتي نيكو كوفاتش وغوارديولا.

قال روبن المكرّم بجائزة خاصة الاثنين في حفل صحيفة "بيلد" لعام 2019 "هذا صعب، اختبرت الكثير من الامور الرائعة مع عدة مدربين وكنا ناجحين كثيرا. لكن اذا سألتموني عن الافضل، أقول بيب غوارديولا. استمتعت كثيرا معه. هو ببساطة عبقري كروي".

ويعد غوارديولا (48 عاما) من ابرز المدربين في العالم راهنا وقاد مانشستر سيتي الى ثلاثية محلية نادرة الموسم الماضي. وبعد انطلاق مسيرته التدريبية الرائعة مع فريق طفولته برشلونة، أشرف على بايرن ميونيخ ثلاثة مواسم قبل انتقاله الى مانشستر سيتي في 2016.

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وأحرز روبن خلال مسيرته المظفرة 30 لقبا في هولندا وانكلترا واسبانيا والمانيا، بينها ثمانية في الدوري الالماني مع بايرن ولقب دوري ابطال اوروبا في 2013.

أضاف اللاعب الذي اعلن اعتزاله بعد شهر من رحيله عن بايرن ميونيخ "عندما جاء بيب كنت بعمر الثلاثين. في هذه المرحلة تحاول ان تحافظ على مستواك ولا تسوء. لكن تحت اشرافه تحسنت. لعبت فجأة بأدوار مختلفة لم أكن اتخيلها. لقد كان الافضل".

وأمضى روبن ثلاث سنوات تحت اشراف غوارديولا بين 2013 و2016، حيث احرز ثلاثة القاب في الدوري واثنين في الكأس، وحل رابعا في ترتيب الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الارجنتيني ليونيل ميسي وزميله الحارس الالماني مانويل نوير.

طاردته الاصابات في آخر موسمين لغوارديولا مع بايرن، وبرغم ذلك سجل 49 هدفا و29 تمريرة حاسمة في 97 مباراة تحت اشرافه.

وعن مستقبله، قال روبن (37 هدفا في 96 مباراة دولية) الذي حل وصيفا في مونديال 2010 وثالثا في 2014 مع منتخب هولندا "سأدرب فريق ابني الاصغر. يعرفون ماذا ينتظرهم: الجنوح الى الداخل من الجهة اليمنى والتسديد بالقدم اليسرى!"، في إشارة الى الاسلوب الرائع وبصمته الخاصة في تسجيل الاهداف.