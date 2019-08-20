شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رفضهم لبرشلونة.. مؤشرات جديدة تؤكد اقتراب نيمار من ريال مدريد والان مع التفاصيل

تابع والد لصفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بمتابعة قائد ريال مدريد المدافع الإسباني سيرجيو راموس على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، اليوم، في خطوة جديدة تؤكد اقتراب اللاعب من صفوف نادي ريال مدريد.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن مافعله والد نيمار يعد مؤشرا لاقتراب اللاعب من النادي الملكي.

وكان نادي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رفض العرض الأخير من برشلونة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.