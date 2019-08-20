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التفاصيل الكاملة لدفع رونالدول لمبلغ باهظ لشراء تنازل عارضة أزياء عن اغتصابها

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قال موقع TMZ، أن البرتغالي ، نجم يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، دفع مبلغاً كبيراً لكاثرين مايورغا، عارضة الأزياء الأمريكية، مقابل صمتها في قضية اغتصابها، منذ العام 2009.

 

وقال الموقع أن لديه وثائق تؤكد تورط رونالدو، وأنه وقع على عقد معاها كان نصه "السيد رونالدو دفع للمدعية مبلغ 375 ألف دولار، واتفق الطرفان على الحفاظ على السرية".

 

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وأسقطت محكمة في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية، في يوليو الماضي، تهمة الاغتصاب عن كريستيانو رونالدو، وذلك وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وقال حساب مكتب المدعي العام للمقاطعة، على موقع "تويتر"، إنه "استنادا إلى ملفات القضية التي تمت مراجعتها والمقدمة أثناء التحقيق، تأكد أنه لا يمكن إثبات ادعاءات الاعتداء الجنسي الموجهة لكريستيانو رونالدو دون أدنى شك. وبالتالي، لن تكون هناك أي تهم أو ملاحقات قضائية".

 

وتقدمت كاثرين مايورجا، في سبتمبر 2018، بشكوى في مدينة لاس فيغاس، اتهمت فيها النجم البرتغالي باغتصابها ليلة 12 يونيو 2009، في أحد فنادق المدينة.

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