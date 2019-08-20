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استقبال حافل لكوتينيو خلال مرانه الأول مع بايرن ميونيخ

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استقبال حافل لكوتينيو خلال مرانه الأول مع بايرن ميونيخ

خاض المهاجم البرازيلي كوتينيو أولى حصصه التدريبية مع بايرن ميونيخ الذي انضم إليه على سبيل الإعارة قادما من . ولم تمنع الأمطار حضور المشجعين للترحيب به والحصول على توقيعه على القميص رقم 10، الذي يحمل اسمه في بايرن.

حظي النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو باستقبال حافل اليوم الثلاثاء (20 أغسطس/ آب 2019) لدى مشاركته للمرة الأولى في تدريبات فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، حيث لم تمنع الأمطار نحو 1600 من مشجعي الفريق البافاري من الاحتشاد لمتابعة المران الأول لكوتينيو مع فريقه الجديد.

ونشر بايرن ميونيخ على موقعه في تويتر مقطع فيديو لكوتينيو وهو يقوم بالتوقيع للجماهير خصوصا من الصبية والفتيات الصغيرات على قمصان تحمل رقم 10 وعليها اسمه.

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وقدم كوتينيو (27 عاما)، المنضم إلى بايرن بعقد إعارة لموسم واحد من برشلونة الإسباني، بعض اللمسات الجيدة لكنه بدا عليه الإجهاد إلى حد ما في النهاية.

وبعد تتويجه مع المنتخب البرازيلي بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2019)، عاد كوتينيو لتدريبات برشلونة قبل أن ينضم إلى بايرن رسميا أمس الاثنين. ويحتمل أن يسجل كوتينيو الظهور الأول مع بايرن عبر المباراة المقررة أمام شالكه مطلع الأسبوع المقبل.

 

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