شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتينج لشبونة يرغب فى استعادة «سليمانى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يمر إسلام سليمانى، مهاجم المنتخب الجزائرى ونادى ليستر سيتى، بفترة عصيبة للغاية، بسبب إصرار مدربه بريندان روجرز على بيعه خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

وأشارت تقارير صحفية برتغالية إلى أن نادى سبورتينج لشبونة أبدى رغبته فى استعادة مهاجمه السابق، لتعويض الرحيل المرتقب لهداف الفريق باس دوست إلى نادى آينتراخت فرانكفورت الألمانى.

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ونشرت صحيفة «آبولا» البرتغالية، تعليقًا للمدرب مارسيل كايزر، حول إمكانية جلب سليمانى خلال الميركاتو: «إسلام سليمانى لاعب جيد، فقد لعب للنادى 3 سنوات وترك بصمته فى الفريق».

وقال كايزر، خلال حديثه لوسائل الإعلام، «أنا غير واثق من إيجاد مهاجم قادر على تعويض الهداف الهولندى دوست، ولا أعلم إذا كان سليمانى الخيار الأنسب لتعويض رحيل دوست، ما أعرفه الآن هو أننا سنكون بحاجة لمهاجم جديد وفقط».

يذكر أن سليمانى لم يشارك كثيرًا مع ناديه الإنجليزى نظرًا لعدم قناعة المدرب به.