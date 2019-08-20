شكرا لقرائتكم خبر عن فابيو باراتيتسى فى برشلونة للتعاقد مع «ميراندا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى إيطالى أسباب تواجد فابيو باراتيتسى، المدير الرياضى بيوفنتوس، فى مدينة برشلونة حالياً.

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وذكرت صحيفة «توتو سبورت» أن باراتيتسى يتواجد فى برشلونة، من أجل محاولة التعاقد مع خوان ميراندا، الظهير الأيسر الشاب للبلوجرانا، وضمه لصفوف البيانكونيرى خلال الميركاتو.

ولفتت إلى أن يوفنتوس يواجه منافسة قوية مع مارسيليا الفرنسى، من أجل ضم ميراندا (19 عامًا)، مشيرة إلى أن اللاعب كان مستهدفًا من اليوفى منذ فترة طويلة. وأضافت أن برشلونة على اقتناع بإمكانات اللاعب الشاب، ويتردد فى بيعه، إلا أنه بعد التعاقد جونيور فيربو وتواجد جوردى ألبا، سيكون أمرًا صعبًا أن يحصل ميراندا على فرصة اللعب.

وختمت بأن المدير الرياضى بيوفنتوس يستهدف أيضًا عرض دانيلى روجانى، مدافع الفريق، على النادى الكتالونى، فى محاولة لبيع اللاعب وتقليص قائمة السيدة العجوز قبل بداية الموسم الجديد.