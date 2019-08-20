شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. فيفا يعتمد اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة «الجنايني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، موافقته على التشكيل النهائي للجنة التي ستدير الاتحاد المصري لكرة القدم مؤقتًا.

وأشار اتحاد الكرة إلى أنه تلقى خطاب اعتماد اللجنة من الاتحاد الدولي بشكل رسمي لتدير اللجنة الجبلاية حتى إجراء الانتخابات عقب أولمبياد طوكيو 2020.

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وتضم اللجنة: عمرو الجنايني ومحمد فضل وأحمد عبدالله وسحر عبدالحق وجمال محمد على.

كان اتحاد الكرة السابق قدم استقالته في أعقاب خروج منتخب مصر من دور الـ 16 أمام منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في بطولة الأمم الإفريقية، التي أقيمت في مصر.

وأرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة استقالته إلى اللواء ثروت سويلم، المدير التنفيذي للجبلاية، وتمت الموافقة عليها.