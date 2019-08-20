شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة لـ«تريزيجيه» فى أستون فيلا.. صعوبة التعامل مع «الفرعون» بسبب اللغة.. و«المحمدى» يساعده على التأقلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعانى محمود حسن «تريزيجيه»، نجم المنتخب الوطنى وفريق أستون فيلا الإنجليزى، من صعوبة التأقلم مع فريقه الجديد، بعد انضمامه إلى «الفيلانز»، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف أنور الغازى، لاعب نادى أستون فيلا الإنجليزى، تفاصيل الأيام الأولى لـ«تريزيجيه»، المنتقل حديثًا لفريقه، مُشيرًا إلى أن هناك صعوبة فى التواصل معه بسبب عدم إتقانه للغة الإنجليزية حتى الآن.

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واعترف الغازى، فى تصريحاته التى نقلها صحيفة «برمنجهام»، الإنجليزية، بصعوبة التواصل كمشكلة بسيطة مع دوجلاس لويز وويسلى مورايس والفرعون المصرى تريزيجيه بسبب عدم إجادتهم للغة الإنجليزية حتى هذه اللحظة، بعد انضمامه مؤخرًا قادمًا من صفوف قاسم باشا التركى فى الميركاتو الصيفى الجارى.

وقال الغازى: «الأمر يكون أصعب قليلاً مع أولئك الذين لا يتحدثون الإنجليزية، مازلنا نتعرف على بعضنا البعض، والتواصل بيننا يسير بشكل جيد لأننا نتدرب معًا كثيرًا».

وواصل: «كلنا نساعد بعضنا البعض على الاستقرار والتأقلم فى الفريق، لقد لعب أحمد المحمدى الدور الأكبر فى تأقلم تريزيجيه معنا، لكننا بشكل عام نساعد كل لاعب يدخل فريقنا».

من جهة أخرى، كشفت الصحيفة ذاتها عن أزمة داخل صفوف أستون فيلا الإنجليزى، بسبب غضب الفرنسى فريدريك من تجاهل دين سميث، المدير الفنى للفريق، له واعتماده على أحمد المحمدى، أساسيًا، منذ انطلاق الموسم بالدورى الإنجليزى.