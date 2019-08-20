تقارير: خطوة وحيدة تفصل ريبيري عن فيورنتينا
الثلاثاء 20 أغسطس 2019
اقترب الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، نجم فريق بايرن ميونخ السابق، من الانتقال رسميًا لصفوف فريق فيورنتينا الإيطالي، بعدما اتفق الطرفان على جميع التفاصيل.
وتبعًا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن التوقيع على العقود هو فقط ما يفصل ريبيري عن ارتداء قميص فيورنتينا، حيث اتفق الطرفان على انضمام الجناح الفرنسي بعقد يمتد لموسمين.
وأضافت الصحيفة الألمانية أن نادي فيورنتينا لم يتردد في تلبية رغبة ريبيري، بإبرام تعاقد لمدة لا تقل عن موسمين، كما نجح النادي الإيطالي في إقناع النجم الفرنسي بمشروعه، بعد صعوبة مجاراة العروض المادية التي تلقاها ريبيري من أندية في روسيا والسعودية.
ولعب ريبيري لاثني عشر عامًا بقميص بايرن ميونخ، قبل أن يعلن عن رحيله عن صفوف الفريق البافاري، عقب نهاية الموسم الماضي، والذي ساهم خلاله في تتويج بايرن بدوري الدرجة الأولى الألماني.
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