شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يكشف عن «تميمة ألميريا» الجديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) كشف مالك نادي ألميريا المستشار تركي آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، عن تميمة النادي الجديدة. كشف مالك نادي ألميريا المستشار تركي آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، عن تميمة النادي الجديدة. ونشر آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة لتميمة النادي الجديدة، كما نشرها الحساب الرسمي للنادي. من جهة أخرى، أعلن آل الشيخ ضم لاعب خط وسط نادي خيتافي الإسباني جوزيه كارلوس لازو (٢٣ عاماً)، في صفقة هي الخامسة لنادي ألميريا، مؤكداً أن القادم أقوى.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ يكشف عن «تميمة ألميريا» الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.