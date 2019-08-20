شكرا لقرائتكم الإصابة تبعد ديمبيلي عن برشلونة خمسة أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مدريد - أ ف ب - | منذ 9 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 15:47

تلقى برشلونة الإسباني ضربة قاسية بعد ساعات معدودة على إعلانه عن إعارة لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو لبايرن ميونيخ الألماني، وذلك بإصابة جناحه الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي سيغيب عن الملاعب حتى خمسة أسابيع بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني.



وقال برشلونة، الذي استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإسباني بخسارته الجمعة أمام أتلتيك بلباو صفر-1، إن «الفحوص الطبية التي أجريت لعثمان ديمبيلي، كشفت عن شد في العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيسر»، مضيفاً: «من المتوقع أن يغيب الفرنسي نتيجة ذلك قرابة خمسة أسابيع».

وأصيب ديمبيلي خلال مباراة الجمعة في الباسك، ولن يعود الى فريقه قبل نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل، ما سيحرمه أيضاً من المشاركة مع المنتخب الفرنسي في مباراتيه المقررتين الشهر المقبل ضد ألبانيا وأندورا في التصفيات المؤهلة الى كأس أوروبا 2020.