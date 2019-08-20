شكرا لقرائتكم شوبير يهاجم صلاح... وينفي الفوضى في معسكر «الفراعنة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 9 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 15:25

شنّ نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق أحمد شوبير هجوماً على مهاجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، وطالبه باحترام وتقدير من وصفهم بالشخصيات الرياضية المصرية الكبيرة التي تكنّ له بالمقابل تقديراً وتضعه في مكانة مميزة.



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وانتقد صلاح في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الأميركية غياب «الانضباط» في معسكر منتخب «الفراعنة» في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، التي ودعها من دور الـ16 بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا، فيما توّج بلقبها المنتخب الجزائري.

ونفى شوبير عدم تدخل صلاح في أزمة المهاجم عمرو وردة، مؤكداً أن نجم ليفربول مثل غيره من لاعبي المنتخب المصري الذين طالبوا بالعفو عن اللاعب.

من جانب آخر، أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بياناً رسمياً (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، شدد خلاله على أن الأخطاء التحكيمية أدت لخروج الفريق من كأس مصر، فضلاً عما كبدته من خسائر في بطولة الدوري المحلي، مطالباً الاتحاد المصري باتخاذ خطوات جادة من أجل تطوير منظومة التحكيم خلال الموسم الجديد.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري غرّمت الأهلي 10 آلاف جنيه، لعدم التزام لاعبيه البدلاء بالجلوس في مقاعدهم خلال مباراة بيراميدز في بطولة كأس مصر، كما أوقفت مدير الكرة بالنادي «الأحمر» سيد عبدالحفيظ مباراة واحدة، لاعتراضه بصورة غير لائقة على التحكيم. ويلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة السوبر المحلي في 18 أيلول (سبتمبر) المقبل.