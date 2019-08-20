شكرا لقرائتكم «فيفا» يوافق على طلب العراق خوض التصفيات المزدوجة في البصرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بغداد - أ ف ب - | منذ 10 ساعات في 20 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 20 أغسطس 2019 / 15:06

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الضوء الأخضر للعراق من أجل خوض مباريات منتخب أسود الرافدين في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، على ملعب البصرة الدولي، بحسب بيان مقتضب للاتحاد العراقي الثلثاء.



ونشر الاتحاد عبر صفحته على «فيسبوك» الثلثاء أن «فيفا يوافق على طلب العراق بخوض تصفيات كأس العالم في البصرة»، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي هذا السياق، قال مسؤول المكتب الإعلامي في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد خلف لوكالة «فرانس برس»: «تسلمنا اليوم رسمياً إشعاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم يسمح بإقامة مباريات المنتخب العراقي ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة على ملعب البصرة الدولي».

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وأضاف خلف أن «الاتحاد الدولي استند إلى زيارة التقييم التي قام بها أخيراً وفد من فيفا إلى البصرة وأربيل وكربلاء وتفقّد ملاعبها».

وكان الاتحاد الدولي طلب الشهر الماضي من نظيره العراقي تحديد ملعب خارج البلاد لإقامة مباريات العراق «لأسباب أمنية»، بحسب ما جاء في الخطاب. غير أن الاتحاد العراقي احتج على ذلك وتقدم بدعوى أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، قبل أن يجمدها على هامش زيارة وفد فيفا الشهر الجاري، بحسب مصدر في الاتحاد العراقي.

ومع طلب فيفا، سرت تكهنات في الأوساط الرياضية المحلية عن احتمال عودة الحظر على الملاعب العراقية مجدداً، خصوصاً أن مصادر عدة أشارت لـ «فرانس برس» إلى استياء الاتحاد الدولي من وضع الملاعب في العراق والمخالفات التي لم تتم معالجتها.

ويستهل المنتخب العراقي التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا بمواجهة نظيره البحريني في المنامة في الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل، ضمن مجموعة تضم أيضاً إيران وكمبوديا وهونغ كونغ.