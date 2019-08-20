"نادي الفروسية" ربيع الأول موعد انطلاق موسم السباقات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رأس الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية بالمنطقة بمكتب بالإمارة أمس اجتماع مجلس إدارة نادي الفروسية بمنطقة الجوف.

ونوه نائب أمير منطقة الجوف في الاجتماع بما تلقاه هذه الرياضة العريقة من دعم وتشجيع من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده .

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات التي تهم سير العمل في النادي، نحو إنشاء منصة جديدة وفق مواصفات حديثة تلبي تطلعات هواة ومحبي هذه الرياضة العريقة ، واستكمال تنظيم الاسطبلات.

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كما استعرض عضو مجلس إدارة النادي الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين احتياج النادي لتوسعة الميدان وتأمين بعض المعدات التي تساعده على تهيئة السباقات واستكمال أعمال النظافة والصيانة، والعمل على رفع إيرادات النادي وتشكيل إدارة جديدة .

ووجه نائب أمير منطقة الجوف رئيس مجلس إدارة النادي بإنهاء موضوع الصكوك الخاص بالنادي والتعاون فيما بين الأمانة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة للتشجير وتجميل مداخله وإحكام مداخل الاسطبلات لتكون أكثر أماناً وتنظيماً .

كما وافق على أن يبدأ موسم السباقات في بداية ربيع الأول 1441هـ .

وفي نهاية الاجتماع دعا نائب أمير الجوف الجميع للعمل على رفع مستوى الخدمات التي يقدمها النادي لمحبي هذه الرياضة العريقة، والعمل بروح الفريق الواحد .