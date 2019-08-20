شكرا لقرائتكم مندوب فيفا يصل القاهرة غدا لتسليم اللجنة المؤقتة مفاتيح الجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يصل مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، إلى القاهرة غداً الأربعاء لزيارة اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي بعد إعتماد اللجنة الخماسية لتسليم اللجنة الجديدة المهام رسمياً ومقاليد الحكم فى اتحاد الكرة. وأكد فيفا فى بيانه أن هناك 5 مهام للجنة المشكلة لإدارة كرة القدم المصرية خلال الفترة القادمة وحتى 31 يوليو 2020 والتى جاءت كالتالي.. البند الأول: إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة البند الثاني: مراجعة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا". البند الثالث: مراجعة النظام الأساسي وةالشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة. البند الرابع: تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءًا على القوانين الجديدة البند الخامس: كخطوة أخيرة ، العمل كلجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على النظام الأساسي الذى سيتم تحديثه مستقبلاً. Advertisements وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين مجلس مؤقت لإدارة اتحاد الكرة جاء كالتالى.. رئيس الجبلاية: عمرو الجناينى نائب الرئيس: جمال محمد على عضو المجلس: سحر عبد الحق عضو المجلس: محمد فضل عضو المجلس: أحمد عبد الله.

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