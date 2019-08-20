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شكرا لقرائتكم رسميًا .. فيفا يعلن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصرى برئاسة عمرو الجناينى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل.
واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائبًا للرئيس، وعضوية كل من محمد فضل، وسحر عبد الحق، وأحمد عبدالله.
ونشر الاتحاد الدولى "فيفا"، بيانا أعلن فيه عن اللجنة التى ستدير الاتحاد فى الفترة حتى 31 يوليو من العام المقبل 2020، مع عدم السماح لهم بالترشح فى الانتخابات المقبلة للجبلاية.
اللجنة
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