شكرا لقرائتكم وفاة بيبو المدير الادارى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل توفى مساء اليوم ،الثلاثاء، مجدى بيبو المدير الادارى لفريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بعد صراع مع المرض ، وجاء خبر وفاة مجدى بيبو وسط حزن كبير لأسرة الكرة الطائرة وخاصة فى القلعة الحمراء.
وحرص عدد من المدربين واللاعبات على تقديم التعازى فى وفاة المدير الادارى عبر مواقع التواصل الإجتماعي كما نعاه الإتحاد المصري للكرة الطائرة.
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