شكرا لقرائتكم جمال محمد على بعد تعيينه نائبا لرئيس الاتحاد :" 10 ملفات تنتظرنا فى الجبلاية"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه جمال مححمد على نائب رئيس اتحاد الكرة فى اللجنة المؤقتة التى أعلن عنها الفيفا اليوم الثلاثاء الشكر لثقة الدولة فيه وترشيحه لهذا المنصب الحساس، معتبرأ أنه تكليفو ثقل كبير، سيعمل مع رئيس وأعضاء اللجنة على القيام به بالشكل الذى يخدم منظومة كرة القدم فى مصر.

وقال الدكتور جمال محمد على فى تصريحات خاصة، نسعى لتطوير كرة القدم، ونؤمن بالعمل الجماعى وسيكون ملف المدير الفنى للمنتخب الوطنى على قائمة أولوياتنا.

وتابع نائب رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة، أن ملفات الجمعية العمومية، واختيار الجهاز الفنى للمنتخب، والإعداد لانتخابات الاتحاد المقبلة، وتطوير المدربين، وإنتظام المسابقات فى كل الدرجات هى من أولوية عمل اللجنة.

وأضاف جمال محمد على، أنه سيكون مهموماً مع اللجنة التى ستدير الاتحاد لمدة عام، بتطوير العمل بقطاعات الناشئين، واعداد كوادر تدريبية، وتفعيل الرخص الدولية للمدربين، وازالة الاحتقان بين الجمعية العمومية والاتحاد، وكذلك وصول مستحقات الأقسام المختلفة للأندية فى موعدها، وأن يكون منصوصا عليه فى اللائحة لضمان عدم تآخرها.

ووعد جمال محمد على الجماهير المصرية بمستقبل باهر للكرة فى مصر وتطوير شامل على مستوى الأندية والمنتخبات مؤكدًا أنه سيتواصل مع زملائه فى اللجنة لتحديد موعد لأول اجتماع فى أقرب وقت لحسم ملف المدير الفنى فى ظل ضيق الوقت الذى يسبق المعسكر القادم لمنتخب الفراعنة.

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واعتمد الاتحاد اللجنة مكونة من عمرو الجناينى رئيساً، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، واحمد عبد الله.