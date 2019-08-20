شكرا لقرائتكم اتحاد رفع الأثقال يجتمع لبحث المشاركين فى البطولات العالمية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو إتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود محجوب اليوم الأربعاء ، إجتماع مجلس إدارة لمناقشة العديد من الملفات المهمة . من جانبه أكد محجوب على مناقشة التشكيل النهائى للبعثة المشاركة فى بطولة العالم للكبار بتايلاند الشهر المقبل فى الاجتماع . والجدير بالذكر أن هذه البطولة مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو .

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