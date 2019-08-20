شكرا لقرائتكم فيفا يضع شرطا وحيدا قبل تسليم اتحاد الكرة للجنة الخماسية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الاتحاد الدولى لكرة القدم شرط لتولى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد الاتحاد الدولى أن هناك شرط "الأهلية" الذى سيقوم وفد الفيفا بمراجعته على اللجنة الخماسية بالكامل على ان يكون اعتماد كل طرف منهم شرط الموافقة على تعيينه فى اللجنة.

ويصل مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة غداً الأربعاء لزيارة اتحاد الكرة والاتحاد الأفريقي بعد إعتماد اللجنة الخماسية.

وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المهام الخمسة للجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصرى والتى تم اعتمادها برئاسة عمرو الجناينى اليوم.

وأكد فيفا فى بيانه أن هناك 5 مهام للجنة المشكلة لإدارة كرة القدم المصرية خلال الفترة القادمة وحتى 31 يوليو 2020 والتى جاءت كالتالي..

البند الأول: إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة

البند الثاني: مراجعة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

البند الثالث: مراجعة النظام الأساسي والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.

البند الرابع: تنظيم وإجراء انتخابات لجميع المرشحين بناءًا على القوانين الجديدة

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البند الخامس: كخطوة أخيرة ، العمل كلجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد بناءً على النظام الأساسي الذى سيتم تحديثه مستقبلاً.



عمرو الجناينى

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين مجلس مؤقت لإدارة اتحاد الكرة جاء كالتالى..

رئيس الجبلاية: عمرو الجناينى

نائب الرئيس: جمال محمد على

عضو المجلس: سحر عبد الحق

عضو المجلس: محمد فضل

عضو المجلس: أحمد عبد الله