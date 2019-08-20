شكرا لقرائتكم مصر تتصدر دورة الألعاب الإفريقية بعد 5 أيام من البطولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدرت مصر ترتيب الدول المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية التى تقام بالمغرب بعد 5 أيام من منافسات البطولة.

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وصل رصيد البعثة المصرية إلى 9 ميداليات متنوعة مقسمة لـ 5 ذهبيات و 4 برونزيات تم تحقيقها عن طريق لاعبى منتخب الجودو بأربعة ذهبيات و ٣ برونزيات بينما حقق منتخب سيدات الطائرة الشاطئية ذهبية المنافسات اليوم.

وتشارك فى البطولة 52 دولة أفريقية من بينها مصر وتقام منافسات البطولة فى 4 مدن مغربية وهى الرباط، كازابلانكا، الجديدة، وتعد هذه البطولة من البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 حيث إن هناك 15 لعبة مؤهلة للأوليمبياد.