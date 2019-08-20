شكرا لقرائتكم ثنائي جديد فى تشكيلة الأهلي ضد إطلع برة .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للنادى الأهلى على الدفع بثنائى جديد فى تشكيل الفريق فى مباراته ضد فريق أطلع بره الجنوب سودانى والمقرر لها الجمعة المقبل فى إياب الدور التمهيدى (64) من دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.

وقرر يوسف الدفع بـ محمود متولي الوافعد الجديد من صفوف الإسماعيلي فى قلب الدفاع بدلًا من أيمن أشرف، والإستعانة بخدمات المالى إليو ديانج فى وسط الملعب على حساب حمدى فتحى.

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ويخشى يوسف من المجازفة بعدد كبير من الوجوه الجديدة فى مباراة الفريق الجنوب سودانى الجمعة المقبل، خاصة أن الفريق سيخسر خدمات على معلول الذى سافر لتونس فى أجازة بعد الحصول على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وحقق الأهلى فوزا عريضا على إطلع بره فى لقاء الذهاب الذى أقيم الأسبوع الماضى باربعة أهداف دون رد، قطع بها شوطا كبير فى التأهل لدور الـ 32 من البطولة التى ودعها المارد الأحمر فى نسختها الأخيرة من دور الثمانية على يد صن داونز الجنوب أفريقي.