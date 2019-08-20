شكرا لقرائتكم عمرو الجناينى يكشف خريطة اصلاح الكرة المصرية فى عهد المجلس الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تولي رئاسة اللجنة أمر صعب و ليس بالسهل و أنه يقبل بالتحدي وقادر مع زملائه باللجنة على تقديم الأفضل للعبة و كرة القدم فى مصر خلال الفترة المقبلة.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وعضوية محمد فضل، وجمال محمد على، وسحر عبد الحق، أحمد عبد الله، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020.

تابع عمرو الجنايني لـ "الخليج 365" هدف اللجنة هو إصلاح الكرة المصرية التى تسعد الشعب المصري ، و الدليل حالة الفرح والسعادة التى عشناها فى الفوز ببطولات 2006 و 2008 و 2010 ،و أيضا البطولات التى يحققها الأهلي والزمالك أفريقيا و فرحة التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا .

أضاف رئيس اتحاد الكرة الجديد ، أن فترة تواجد اللجنة لمدة عام وهناك العديد من الملفات التى سيتم دراستها لتقديم الأفضل ، متمنياً تقديم موسم رائع لإعادة ترتيب الأوضاع داخل اتحاد الكرة وتقديم شئ يليق بالكرة المصرية و الدولة وتحديداً بعد النجاح الرائع فى تنظيم أمم أفريقيا و التأكيد على أن مصر قادرة على تنظيم البطولات الكبري و بالتالي قادرة على تقديم دورى مميز وكرة رائعة ومنتخب قوي وهو ما نعمل عليه خلال الفترة المقبلة.



عمرو الجناينى

وضمت اللجنة كلاً من :

1-عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية:

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ، ونالرئيس التنفيذى لأحد البنوك الكبري فى مصر.

2- جمال محمد على " نائب رئيس اللجنة"

Advertisements

عضو اتحاد الكرة السابق ، مدير فني سابق لأندية الصعيد ، مدير فني لمنتخب الناشئين ، و عميد كلية تربية رياضية باسيوط .

3- محمد فضل " عضو"

لاعب الأهلى و الإسماعيلي السابق و مدير بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2019.

4- أحمد عبدالله " عضو "

لاعب الزمالك و منتخب مصر السابق

5- سحر عبد الحق " عضو"

رئيس نادي النصر سابقا .