شكرا لقرائتكم "فيفا" يعيَن لجنة لإدارة الاتحاد المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الثلاثاء تعيين لجنة لإدارة اتحاد الكرة المصري عقب استقالة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد وكافة أعضاء مجلس الإدارة.

وأعلن الاتحاد الدولي في بيان أرسله على البريد الإلكتروني أن اللجنة الخماسية تتكون من عمرو الجنايني رئيسا ومحمد جمال علي نائبا للرئيس والأعضاء سحر عبد الحق ومحمد فضل وأحمد عبد الله راضي.

وستكون اللجنة مسؤولة عن إدارة الاتحاد المصري بشكل يومي، ومراجعة النظام الأساسي للاتحاد لضمان توافقه مع النظام الأساسي لـ(فيفا) ومتطلباته وضمان اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للاتحاد المصري.

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كما ستكون اللجنة مختصة بمراجعة النظام الأساسي للأندية الأعضاء وضمان توافقه مع النظام الأساسي الجديد للاتحاد المصري و(فيفا) وضمان اعتماد النظام الأساسي المذكور من قبل الاعضاء المعنيين.

وستكون اللجنة مسؤولة أيضا عن تنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء الاتحاد المصري بناء على النظام الأساسي الجديد، وكخطوة أخيرة ستقوم اللجنة بالعمل كأنها لجنة انتخابية من أجل تنظيم وإجراء انتخابات لمجلس إدارة جديد للاتحاد المصري وفقا للنظام الأساسي الجديد.

وذكر (فيفا) أنه بالرغم من أن هؤلاء الأعضاء سيبدؤون عملهم بشكل فوري، إلا أنه يتعين عليهم أن يجتازوا اختبار الأهلية التي ستقوم به لجنة مراجعة (فيفا) وفقا لقواعد الحوكمة. وسيكون تأكيدها مرهونا بنتيجة فحص الأهلية.

كما ذكر (فيفا) أن جميع أعضاء اللجنة لن يتمكنوا من الترشح في الانتخابات المقبلة تحت أي ظرف لاسيما وأن اللجنة ستعمل أيضا كلجنة انتخابية، ولن تحل هذه اللجنة قبل يوم 31 وليو 2020 أو اذا أنهت عملها في وقت قبل ذلك.