شكرا لقرائتكم وكيله: ديمبلي لا يخطط للرحيل عن برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وكيل أعمال الفرنسي عثمان ديمبلي أن موكله لا يفكر مطلقا في الرحيل عن برشلونة الإسباني هذا الصيف، على الرغم من المشاكل التي يواجهها الجناح الفرنسي مع النادي الكاتالوني.
وقال موسى سيسوكو وكيل أعمال ديمبلي في بيان له أن اللاعب سيبقى في برشلونة بنسبة ألف في المئة.
وأضاف :ديمبلي لا يخطط للرحيل عن برشلونة مطلقا، يشعر بالسعادة في النادي، ويعتزم البقاء لفترة طويلة.
وأشار :ديمبلي مقتنع بالبقاء رغم العروض التي تلقاها من أندية أوروبية كبرى، هو بالفعل في أكبر نادي على الاطلاق.
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