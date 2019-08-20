نادي الزمالك يطبع 10 آلاف تذكرة لمباراة ديكاداها الصومالي

قامت إدارة نادي الزمالك في صباح اليوم الثلاثاء، على إرسال 10 ألاف تذكرة إلى مديرية الأمن في الإسكندرية، وذلك من أجل ختمها للتمهيد لبيعها لجماهير نادي الزمالك، للتشجيع في مباراة النادي القادمة، حيث قد حددت إدارة النادي أسعار التذاكر لحضور مباراة الزمالك أمام الفريق الصومالي، في مباراة العودة التي سوف تقام يوم السبت القادم على استاد برج العرب، وذلك في دور 64 لدوري أبطال أفريقيا.

حيث قد جاءت قائمة أسعار التذاكر على النحو التالي: “50جنيها للدرجة الثالثة، 70جنيها للدرجة الأولى، 100 جنيه المقصورة الأمامية، 200 جنيه المقصورة الرئيسية”، كما أنه من المنتظر أن يطرح مسئولو نادي الزمالك للجماهير التذاكر في يوم الأربعاء القادم، أو مع يوم الخميس والجمعة قبل أقامة المباراة وسيتم البيع في ممر الملك فاروق بالنادي.