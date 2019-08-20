مران الزمالك.. جلسة لميتشو.. تأهيل حامد.. وبرنامج خاص للحراس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

بدأ الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مهام عمله رسميًا وتولى قيادة التدريبات المقامة حاليًا ومعه أيمن عبدالعزيز المدرب وأحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد وأنطونيو مدرب الأحمال وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

وعقد ميتشو جلسة سريعة مع اللاعبين؛ حيث شرح لهم خطة أول تدريب له اليوم، مطالبًا الجميع ببذل أقصى الجهد والعمل الدائم على النجاح وتحقيق البطولات وذلك بالالتزام والجهد والعمل الجاد.

واطمأن الصربي ميتشو خلال جلسة سريعه عقدها مع أنطونيو مدرب الأحمال للتعرف على آخر البرامج التأهيلية والبدنية الخاصة بلاعبي الفريق.

وعلى هامش المران خضع طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك لبرنامج تأهيلي خاص علي هامش المران اليوم بملعب النادي، وأدى حامد تدريب ركض خفيف حول الملعب.

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وفي سياق أخر خصص أيمن طاهر مدرب حراس مرمى الفريق برنامجا تدريبيًا خاصًا لثلاثي الحراس: محمد عواد ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي.

وخضع محمود عبدالرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق لبرنامج خاص بجمانيزيوم النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وبعدها أدى اللاعب بعض التدريبات التأهيلية بالملعب، لمعالجة الإرهاق التي يعاني منه.

ومن المقرر أن ينتظم شيكابالا بشكل طبيعي في التدريبات المقبلة غدا الأربعاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها الصومالي مساء السبت المقبل في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بسباعية نظيفة للزمالك على استاد برج العرب بالإسكندرية.