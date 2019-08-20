"الجنايني رئيسا".. الاتحاد الدولي يعتمد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن اختيار لجنة مكونة من خمسة أفراد، لإدارة شئون اتحاد الكرة المصري بعد استقالة مجلس الإدارة السابق بقيادة هاني أبو ريدة.
ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي للفيفا، فإن اللجنة ستتكون من:
- عمرو الجنايني رئيسًا.
- جمال محمد علي نائبًا للرئيس.
- سحر عبد الحق عضوًا.
- محمد فضل عضوًا.
- أحمد عبد الله عضوًا.
وأوضح الفيفا في بيانه، أن اللجنة ستكون لإدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة، بالإضافة إلى مراجعة لائحة النظام الأساسي واللوائح الأخرى عند الضرورة.
وأشار الاتحاد الدولي، إلى أن اللجنة سيكون عليها تنظيم وإجراء انتخابات لجميع أعضاء اللجان الخاصة بالاتحاد بناء على القوانين الجديدة، والتمهيد لإجراء انتخابات المجلس المقبل.
وشدد البيان على أن اللجنة ستواصل عملها في موعد لا يتجاوز 31 يوليو 2020، أو بمجرد الانتهاء من مهامها والدعوة لإجراء انتخابات للمجلس المقبل.
واختتم الفيفا بيانه، بالتأكيد على أن اللجنة سيتم معاملتها بصفتها منتخبة، ولا يحق لأيًا من أعضائها الترشح في الانتخابات المقبلة للاتحاد.
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