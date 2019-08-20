رئيس بعثة ناشئي اليد يكشف لمصراوي كواليس زيارة السيسي بعد التتويج بالمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

الوصول للقمة الآن بات حقيقة، بعدما توج منتخب مصر لكرة اليد للناشئين ببطولة العالم لأول مرة في تاريخهم، عقب الفوز على المانيا بنتيجة 32-28 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما في مقدونيا.

ويعد تتويج منتخب الناشئين لكرة اليد إنجاز جديدا يضاف لكرة اليد المصرية، بعد تحقيق منتخب الشباب لثالث العالم في البطولة التي أقيمت في شهر يوليو الماضي بدولة إسبانيا، كما أن مصر باتت أكثر دولة شاركت في مونديال الناشئين الذي انطلقت فعاليات البطولة للمرة الأولى في 2005 بقطر.

بعدما وقف العالم، احتراما لمنتخب مصر، عادت البعثة لأرض الوطن فجر اليوم الثلاثاء إلى مطار القاهرة، وسط تواجد العشرات من الجماهير في المطار، حاملين الأعلام المصرية.

ومن جانبه استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لاعبي وأعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، المتوج ببطولة كأس العالم للناشئين في كرة اليد.

ومنح السيسي، أفراد الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر لكرة اليد للناشئين وسام الرياضة من الطبقة الأولى.

يلا كورة تواصل مع عبده عبد الوهاب، رئيس بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين، التي فازت ببطولة العالم، ليحكي لنا كواليس رحلة التتويج ومقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يؤكد عبد الوهاب أن مباراة فرنسا والتي خسرها منتخب مصر، لعبت دور هام في التتويج باللقب في النهاية، مشيرا إلى أن الخسارة حاول بعدها الفريق استعادة الثقة ويعقد العزم على الفوز بالبطولة في النهاية.

حظى المنتخب المصري خلال مواجهتي نصف النهائي والنهائي بدعم من نظيره النيجري، يعلق رئيس بعثة منتخب مصر على تلك الواقعة :" الأخوة الأفارقة والعرب جميعهم كانوا مع مصر قلبا وقالب".

Advertisements

ويكمل:" منتخب نيجيريا كان من ضمن عوامل الفوز والتشجيع للفريق المصري وخاصة في مباراتي الدور قبل النهائي والنهائي".

وانتقل للحديث عن مستقبل هذا الجيل الواعد، حيث يرى أن به العديد من اللاعبين المميزين والمرشح انضمامهم لمنتخب مصر للكبار مثل أحمد هشام وحسن قداح وحميد .

وعن حظوظ منتخب مصر في بطولة العالم للكبار في 2021 التي ستحتضنها مصر، يؤكد أن مصر قادرة بهذا الجيل ومنتخب الشباب واللاعبين الكبار على الوصول للمربع الذهبي.

ويقول:" على مسئوليتي مصر بإذن الله في المربع الذهبي 2021".

ويتابع:" بالنسبة للأولمبياد اتمني الوصول ولكن الوصول محتاج مزيد من العمل خصوصا أن البطولة في أرض تونس المنافس لنا".

وبسؤاله عن كواليس زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقباله للبعثة عقب عودتهم من مقدونيا، يؤكد أن الزيارة شهدت العديد من الرسائل التحفيزية من الأب لأبنائه.

يضيف:" تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة الأب إلى الأبناء وطالبهم بالتفوق الرياضي بخلاف التفوق العلمي في مجال دراستهم المختلفة".

ويكمل:" الرئيس السيسي طلب منهم أن تكون هذه الانتصارات هي البداية ومنتظر منهم الكثير في البطولات المقبلة".

واختتم رئيس بعثة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بالحديث عن المكافأة التي سيحصل عليها كل لاعب، لافتًا أنه خصص 150 الف لكل لاعب بخلاف مكافأة الاتحاد المصري لكرة اليد.